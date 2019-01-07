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Сериалы, на которые стоит потратить время 

Рамблер 9 часов назад
Сегодняшние сериалы заметно отличаются от мыльных опер, созданных в прошлом веке. Продуманные интригующие сюжеты, дорогостоящие декорации и костюмы, спецэффекты, которым могут позавидовать многие киноленты — всё это привлекает телезрителей не меньше, чем блокбастеры. Эти сериалы стали популярны во всём мире и стоит потратить несколько часов, чтобы их посмотреть.
1. «Оранжевый — хит сезона» (2013 — настоящее время). Главная героиня, девушка из богатой семьи, оказывается в женской тюрьме. Там она не только знакомится с женщинами из разных социальных слоёв, но и познаёт саму себя. Драматичная история с элементами комедии уже неоднократно номинировалась на «Эмми».
2. «Остаться в живых» (2004–2010). Сериал — не новинка, он прогремел десять лет назад, но до сих пор актуален. Сюжет закручен вокруг компании пассажиров, выживших после крушения авиалайнера. Люди оказываются на необитаемом острове и вынуждены выживать. Съёмки саги велись на Гавайях, туда переместилась вся съёмочная группа, поэтому создателям он стоил недёшево. Впрочем, затраты окупились: история собрала многомиллионную аудиторию, завоевала массу наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус», и получила статус культовой.
3. «Во все тяжкие» (2008-2013). Главный герой сериала — учитель химии, которому поставили диагноз «рак лёгких». Узнав, что он скоро умрёт, учитель создаёт подпольную лабораторию, где производит наркотики. «Во все тяжкие» завоевал не только публику, он снискал похвалы даже самых строгих критиков, а награды, которые получил сериал, сложно пересчитать.
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Сериалы , Видео
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