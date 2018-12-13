Александр Збруев впервые снялся в сериале

Весной 2019 года на телеэкраны страны выйдет новый телесериал, позиционируемый как эротический триллер «Содержанки». Сага повествует о жестких нравах светской Москвы. Предполагается, что постановка может собрать поклонников самых разных жанров, ведь сериал— это и детективная история, и драма, и триллер с элементами эротики.