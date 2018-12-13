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Александр Збруев впервые снялся в сериале 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Весной 2019 года на телеэкраны страны выйдет новый телесериал, позиционируемый как эротический триллер «Содержанки». Сага повествует о жестких нравах светской Москвы. Предполагается, что постановка может собрать поклонников самых разных жанров, ведь сериал— это и детективная история, и драма, и триллер с элементами эротики.
Одной их топовых звезда, занятых в сериале, наряду с Дарьей Мороз, Сергеем Буруновым, Мариной Зудиной и другими, впервые с 2014 года на телеэкранах зрители смогут увидеть Александра Збруева, который сыграет тестя чиновника, роль которого досталась Сергею Борунову.
Легенда кино отмечает, что, несмотря на то, что он категорически против многосерийных фильмов, на участие в этом проекте он согласился исключительно потому, что режиссером сериала был Константин Богомолов. Хорошие дружеские отношения между актером и режиссером сложились во время работы над двумя спектаклями в Ленкоме, пишет издание 7days.ru.
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