Какие новые сериалы смотреть на каникулах

Предлагаем в эти новогодние праздники не пересматривать старые сериалы (хватит с тебя советской классики 31-го числа), а выбрать что-то из новенького. Собрали для вас главные премьеры этого сезона, с которыми не заскучаешь!

«Бэйби»

Кажется, это самый сексуальный сериал зимы. Чем-то напоминает «Сплетницу» (это тоже драма о жизни подростков), но здесь события разворачиваются в Риме, да и герои ведут себя куда более раскрепощенно.

«Расскажи мне сказку»

Самые известные сказки в современном изложении. Красная шапочка, три поросенка и другие персонажи теперь живут в Нью-Йорке — грабят банки и ходят на свидания. Кстати, в проекте снялась Ким Кэтролл (62) (наша любимая Саманта из «Секса в большом городе»).

«Возвращение домой»

Триллер от создателя и режиссера «Мистера Робота» Сэма Эсмейла (41). Главные герои этой драмы всю жизнь были сконцентрированы на карьере, а теперь подходит время пенсии, и они просто не знают, чем заполнить свою жизнь. Одна из главных ролей в сериале у Джулии Робертс (51) — ее героиня работает в реабилитационном центре и помогает военным адаптироваться на гражданке.

«Происхождение»

Это история о группе незнакомцев на борту космического корабля. Они решают объединиться, чтобы выжить и добраться до планеты, где смогут приземлиться. Но вскоре понимают, что один из них — не тот, кем хочет казаться… Кстати, одна из главных ролей у Тома Фелтона (31) (Драко Малфой из « Гарри Поттера »). Актер так повзрослел!

«Моя гениальная подруга»

Это первый неанглоязычный сериал компании HBO, который продюсировал Паоло Соррентино (48) (режиссер сериала «Молодой Папа»). Это история немолодой писательницы Элены, которой звонит сын ее лучшей подруги и говорит, что та пропала. Элена почему-то отказывается помогать в поисках, садится в кресло и вспоминает их детство в послевоенном Неаполе. Кстати, обрати внимание на красные мокасины героини — их помог создать креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли.

«Проект «Синяя книга»»

Новинка для поклонников теорий заговоров и политических интриг. Пятидесятые годы XX века. Астроном Дж. Аллен Хинек и капитан ВВС США Майкл Квинн расследуют дело о появлении НЛО и узнают о масштабном правительственном заговоре. Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» 98%.

«Летящие сквозь ночь»