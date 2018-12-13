Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Близнецы
Триллер, Ужасы
Купить билет

Какие новые сериалы смотреть на каникулах 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Предлагаем в эти новогодние праздники не пересматривать старые сериалы (хватит с тебя советской классики 31-го числа), а выбрать что-то из новенького. Собрали для вас главные премьеры этого сезона, с которыми не заскучаешь!

«Бэйби»

Кажется, это самый сексуальный сериал зимы. Чем-то напоминает «Сплетницу» (это тоже драма о жизни подростков), но здесь события разворачиваются в Риме, да и герои ведут себя куда более раскрепощенно.

«Расскажи мне сказку»

Самые известные сказки в современном изложении. Красная шапочка, три поросенка и другие персонажи теперь живут в Нью-Йорке — грабят банки и ходят на свидания. Кстати, в проекте снялась Ким Кэтролл (62) (наша любимая Саманта из «Секса в большом городе»).

«Возвращение домой»

Триллер от создателя и режиссера «Мистера Робота» Сэма Эсмейла (41). Главные герои этой драмы всю жизнь были сконцентрированы на карьере, а теперь подходит время пенсии, и они просто не знают, чем заполнить свою жизнь. Одна из главных ролей в сериале у Джулии Робертс (51) — ее героиня работает в реабилитационном центре и помогает военным адаптироваться на гражданке.

«Происхождение»

Это история о группе незнакомцев на борту космического корабля. Они решают объединиться, чтобы выжить и добраться до планеты, где смогут приземлиться. Но вскоре понимают, что один из них — не тот, кем хочет казаться… Кстати, одна из главных ролей у Тома Фелтона (31) (Драко Малфой из «Гарри Поттера»). Актер так повзрослел!

«Моя гениальная подруга»

Это первый неанглоязычный сериал компании HBO, который продюсировал Паоло Соррентино (48) (режиссер сериала «Молодой Папа»). Это история немолодой писательницы Элены, которой звонит сын ее лучшей подруги и говорит, что та пропала. Элена почему-то отказывается помогать в поисках, садится в кресло и вспоминает их детство в послевоенном Неаполе. Кстати, обрати внимание на красные мокасины героини — их помог создать креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли.

«Проект «Синяя книга»»

Новинка для поклонников теорий заговоров и политических интриг. Пятидесятые годы XX века. Астроном Дж. Аллен Хинек и капитан ВВС США Майкл Квинн расследуют дело о появлении НЛО и узнают о масштабном правительственном заговоре. Рейтинг ожидания на «Кинопоиске» 98%.

«Летящие сквозь ночь»

Новый сериал по мотивам романа Джорджа Р. Р. Мартина (70), подарившего нам «Игру престолов». История о группе исследователей, которые отправляются на далекую планету, чтобы найти загадочное существо, но в пути с их кораблем начинает твориться что-то странное. Даже трейлер эффектный!
Peopletalk: последние новости
Как сейчас выглядят актеры сериала «Дикий ангел» Кого не стало в 2018 году? Топ-детективных триллеров: политика и много секса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна победительница шоу «Пацанки»
Триллеры, основанные на реальных событиях
7 самых романтических комедий 2018 года
Джордж Мартин пообещал дописать финал «Игры престолов»3
Кэмерон объяснил гибель Джека в «Титанике»2
Видео
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:21
Что стало с главными героями сериала «Марш Турецкого»
Актеры
06:48
Отличные комедии для веселого вечера
Фильмы
08:14
Триллеры, основанные на реальных событиях
Фильмы
04:11
Фильмы, которые до сих пор не поняли
Фильмы
03:03
Что случилось с актером Владиславом Галкиным
Актеры
13:04
История Андрея Миронова
Актеры
02:58
Как Казаков отказался от Даля и взял Костолевского
Актеры Фильмы
10:51
Какими стали герои боевиков девяностых
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение