Джордж Мартин пообещал дописать финал «Игры престолов»

Американский писатель и сценарист пообещал закончить серию книг "Песнь Льда и Пламени", по мотивам которой снимают популярный сериал "Игра престолов". Об этом он рассказал в своем блоге:

"Я вернулся в свою крепость одиночества и оказался в Вестеросе. Это случится не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал "Песни Льда и Пламени", — написал Мартин.

Кроме того, сценарист объявил о том, что готовит приквел сериала "Игра престолов", который уже получил неофициальное название "Долгая ночь", и работает над сценариями еще для нескольких шоу.

"Зима — не единственное, что грядет", — заключил писатель, сделав отсылку к девизу Старков — "Зима близко".

Напомним, что культовый сериал "Игра престолов" отошел от книг Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", о которых он говорил в своем блоге. Сценарий для двух заключительных сезонов пишут по разговорам с писателем, в которых он объясняет, как бы хотел закончить истории своих героев.