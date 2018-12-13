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Джордж Мартин пообещал дописать финал «Игры престолов» 

Рамблер 49 минут назад
Фото: depositphotos.com
Американский писатель и сценарист пообещал закончить серию книг "Песнь Льда и Пламени", по мотивам которой снимают популярный сериал "Игра престолов". Об этом он рассказал в своем блоге:
"Я вернулся в свою крепость одиночества и оказался в Вестеросе. Это случится не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал "Песни Льда и Пламени", — написал Мартин.
Кроме того, сценарист объявил о том, что готовит приквел сериала "Игра престолов", который уже получил неофициальное название "Долгая ночь", и работает над сценариями еще для нескольких шоу.
"Зима — не единственное, что грядет", — заключил писатель, сделав отсылку к девизу Старков — "Зима близко".
Напомним, что культовый сериал "Игра престолов" отошел от книг Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", о которых он говорил в своем блоге. Сценарий для двух заключительных сезонов пишут по разговорам с писателем, в которых он объясняет, как бы хотел закончить истории своих героев.
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