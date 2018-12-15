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Забавные ляпы в сериале «Друзья» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: giphy.com
Недочеты, которые вовсе не портят сериал, а делают его еще смешнее.

Номер квартиры Моники и Рейчел (а также Чендлера и Джоуи)

Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала "Друзья"
В начале первого сезона табличка на двери квартиры девушек гласит, что ее номер — 5, а ребят, которые проживают напротив, — 4. Однако позже оба номера меняются на 20 и 19, соответственно. Этот ляп так часто обсуждали фанаты сериала, что продюсерам даже пришлось оправдаться. Они пояснили, что квартиры с номерами 4 и 5 должны были бы находиться на первом этаже, а всем известно, что друзья живут выше.

Загадочная кладовка Моники

Кадр из сериала "Друзья"
В одном из эпизодов восьмого сезона, когда Чендлер и Моника уже живут вместе, есть серия про шкаф в их квартире, который Чендлер из любопытства пытается открыть и узнать, что же там хранит его жена. Моника же категорически против и даже пугает Чендлера всякими "женскими штучками", которые он якобы обнаружит, если все-таки откроет кладовку. Когда же Чендлер снимает с петель дверь шкафа, он обнаруживает в нем ужасный беспорядок. Оказывается, слишком педантичная Моника складывает в кладовку все, что не знает как рассортировать.
Кадр из сериала "Друзья"
Однако, если посмотреть первый сезон, то в одной из серий можно обнаружить, что ничего загадочного и уж тем более беспорядочного в кладовке не было. Это обычный платяной шкаф, в котором, как и везде в квартире у Монике, царит порядок.

Прошлое Рейчел и Чендлера

Кадр из сериала "Друзья"
В первом эпизоде первого сезона Рейчел прибегает в кафе Central Perk, сорвав собственную свадьбу. Увидев подругу, Моника знакомит ее со всеми друзьями по очереди, из чего становится понятно, что все, кроме Росса, видят Рейчел впервые и удивлены ее импульсивности. Но почему Чендлер не узнает Рейчел?!
Кадр из сериала "Друзья"
Ведь позже в одном из эпизодов нам показывают их встречу, которая произошла задолго до кафе: они виделись, когда учились в школе и колледже, а на одной из вечеринок Чендлер даже поцеловал Рейчел, чтобы отомстить Россу.

Что не так с Россом?!

Кадр из сериала "Друзья"
Во-первых, он не стареет. На вопросы о возрасте Росс неизменно отвечает, что ему 29 лет в третьем, четвертом и пятом сезонах сериала. И это при том, что в каждом сезоне есть серии про три разных Дня благодарения и Рождества. Кроме того, неясно, когда у героя день рождения. Джоуи Росс говорит, что родился в декабре, а когда через несколько лет Гантер спрашивает у друзей даты их рождения, утверждает, что его день — 18 октября.
Во-вторых, получается, что Росс врет про свою девственность. Когда у Росса и Рейчел начинается роман, он уверяет подругу, что до нее он был только с одной женщиной — своей бывшей женой-лесбиянкой Кэрол. Однако в седьмом сезоне Чендлер выдает Росса и рассказывает Монике, что ее брат переспал с уборщицей в колледже, а сам Росс этого не отрицает. Еще позже выясняется, что в школьные годы он провел ночь с "50-летней библиотекаршей" Миссис Олдмэн.

Когда Чендлер первый раз признается Монике в любви?

Кадр из сериала "Друзья"
В "Эпизоде, где все всё узнают" в пятом сезоне Чендлер признается Монике в любви, когда больше не может изображать страсть с Фиби.
giphy.com
Моника, которая все это время пряталась в туалете и следила за тем, как развивается противостояние, выходит из укрытия и выглядит удивленной. Но почему?
giphy.com
Ведь в предыдущем эпизоде он уже говорил ей заветные три слова, когда она пыталась развеселить его, надев себе на голову огромную индейку. Вероятно, от умиления Чендлер неожиданно пробормотал: "Боже, я люблю тебя", и тогда это было по-настоящему удивительно.

Эмма — будущая художница?

Кадр из сериала "Друзья"
В девятом сезоне Эмма только родилась, она совсем крошка. Однако в восьмом эпизоде отчетливо видны детские рисунки на кухне у Росса. Как такое возможно? Ведь через несколько минут у Моники в квартире будет видно, что Эмма совсем маленькая и передвигается пока в детской переносной люльке.
Кадр из сериала "Друзья"
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