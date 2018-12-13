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Иванова анонсировала новый «Тест на беременность» 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Миниатюрная Светлана Иванова сыграла довольно много ролей в театре и кино, но многим она запомнилась как исполнительница роли опытного врача-гинеколога Натальи Бахметьевой в сериале «Тест на беременность». Образ, воплощенный актрисой на экране, называют очень удачным, ведь зрителям кажется, что она действительно является высокопрофессиональным врачом, а не просто играет. К их огромной радости кинозвезда опубликовала отрывок продолжения популярного проекта.
В 2014 году на экраны вышел сериал «Тест на беременность», одну из самых ярких ролей в котором сыграла Светлана Иванова. Последняя серия оставила зрителей в смешанных чувствах — будет ли счастлива главная героиня Наталья Бахметьева, которая узнала о своей беременности? Будущее материнство вызывает у медика смешанные чувства, ведь она изначально хотела полностью реализоваться в карьере, а уже потом рожать.
Иванову часто спрашивали, когда же выйдет второй сезон полюбившегося многим сериала. Она уже устала отвечать на вопросы, ведь известно, что съемки начались. Пока работа над новыми эпизодами продолжается и до долгожданной премьеры еще довольно долго, но Светлана порадовала своих подписчиков, поделившись на своей странице роликом, в котором показано развитие сюжета.
«А это подарок для всех, кто ждет, кто умеет ждать, как никто другой… Да, мы снимаем небыстро, но значит зачем-то нужно, чтобы этот «ребенок» рождался сложнее. Я обожаю всю нашу команду, всех режиссеров, кто отдал часть своей души этой истории, каждого актера, каждого члена съемочной группы… К середине февраля, надеюсь, мы закончим снимать… А потом какое-то время займет дорога к экранам…»
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А это подарок для всех, кто ждёт, кто умеет ждать «как никто другой…» Да, мы снимаем небыстро, но значит зачем-то нужно, чтобы этот «ребёнок» рождался сложнее. Я обожаю всю нашу команду, всех режиссёров, кто отдал часть своей души этой истории, каждого актёра, каждого члена съёмочной группы… К середине февраля, надеюсь, мы закончим снимать…А потом какое-то время займёт дорога к экранам…📺 С гордостью ставлю хэштег #Тестнабеременность2

Публикация от  Svetlana Ivanova (@artistkaivanova)

У Натальи с ее возлюбленным не все гладко, она занимается ребенком, но скучает по любимой работе. Основные персонажи столкнутся с многочисленными проблемами, необходимостью делать выбор… Можно понять, что скучать при просмотре точно не придется. А для тех, кто считает актерскую работу сказочной, Светлана Иванова представила закулисье своей профессии, рассказав, как прошел один из съемочных дней.
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