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Что не показали в «Игре престолов» 

Рамблер 1 час назад
Сериал «Игра престолов» стартовал в 2011 году и моментально стал хитом. Сюжет сериал позаимствован из цикла романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня». Первый сезон сериала в точности повторял первый роман, но со второго сезона начались расхождения с книжной историей, а уже в пятом сезоне различия стали принципиальными. Фанаты уже скорбят о том, что грандиозная эпопея скоро завершится: создатели объявили, что восьмой сезон, который выйдет в 2019 году, будет последним. Впрочем, у читателей ещё будет возможность встретиться с полюбившимися персонажами, поскольку последний роман Джордж Мартин выпустит уже после окончания последнего сезона сериала. А сейчас у вас есть возможность посмотреть на те места, которые были в книге, но в сериал не попали.
Город Лорат — один из девяти вольных городов, которые когда-то были колониями Валирии. Некоторые города уже фигурировали в сериале, но о Лорате ещё не вспоминали. Этот загадочный и закрытый город находится на островах на севере материка. Первые поселенцы возвели в Лорате гигантские лабиринты, которые существуют там и по сей день. А вот следующее поколение местных жителей стало поклоняться слепому богу Боашу, который провозгласил, что перед лицом бога все люди равны. Позднее вера стала угасать, но в Лорате до сих пор живут почитатели Боаша.
Смотрите видео и узнайте о Кровяном море, городе Кроян и перешейке Рука Дорна.
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