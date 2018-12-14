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Стало известно, сколько времени тратят россияне на сериалы 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Житель России в среднем тратит 13 часов в месяц на просмотр фильмов и сериалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования компании Must.
«К примеру, в США этот показатель чуть ниже — 11 часов, а лидируют в рейтинге французы — они посвятили в этом году примерно 14,5 часов кинематографу», — говорится в работе.
Наиболее популярным по просмотрам фильмом в России в этом году стал супегеройский боевик «Мстители: Война бесконечности». Среди сериалов первое место заняла криминальная драма «Во все тяжкие».
В мировом рейтинге наиболее популярными фильмами стали «Бегущий по лезвию 2049» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
«Тайна Коко» оказался самым просматриваемым мультфильмом. Хотя он вышел еще в 2017 году, с января его посмотрели более 4,5 процента всех пользователей в мире.
Эксперты учитывали не только картины, просмотренные дома, но и походы в кинотеатр. Исследование проводилось на основе данных за 2018 год.
5 декабря Американский институт кинематографии опубликовал список десяти лучших сериалов 2018 года. В рейтинг вошли такие шоу, как «Американцы», «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Атланта», «Барри», «Лучше звоните Солу», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Поза», «Наследники», «Это мы».
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