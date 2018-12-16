Сериалы, которые закончатся в 2019 году

Безусловно, одним из главных событий 2019 года станет премьера долгожданного восьмого сезона "Игры престолов" сага о противостоянии (или союзе?) льда и пламени наконец-то подойдет к своему завершению. Однако это далеко не единственный сериал, который скоро уйдет в историю телевидения.

Собрали для вас 10 сериалов, которые завершатся в следующем году. Самое время взять их на заметку и успеть посмотреть к выходу финальных серий.

"Лемони Сникет: 33 несчастья"

Количество сезонов: 3 Дата выхода: 1 января

Приятный подарок от создателей премьера новых серий в первый день нового года. Видимо, специально для тех, кто не знает, чем себя занять, пока будет заедать салатами головную боль. Последние 7 серий станут экранизацией оставшихся 4 книг цикла о злоключениях сироток семьи Бодлер. Уверены, хуже не станет, поэтому можно смело потратить каникулы на семейный просмотр всего сериала.

"Готэм"

Количество сезонов: 5 Дата выхода: 3 января

Сериал о приключениях Джима Гордона и взрослении молодого Брюса Уэйна обещает закончиться на мажорной ноте огромная обойма героев и злодеев сойдутся в схватке за Готэм. Правда, количество серий сократится почти вдвое с 22 до 12. Надеемся, это пойдет сериалу на пользу, повысит динамику и исключит скучные филлерные эпизоды.

"Ты — воплощение порока"

Количество сезонов: 5 Дата выхода: 9 января

С полугодовым опозданием (обычно новые серии выходят с сентября) до зрителей доберется черная комедия о том, как трудно начать и, главное, сохранить отношения, если вы любите свободу, а верность считаете кандалами. Последние сезоны возвысили сериал до уровня лучших комедийных сериалов на ТВ, поэтому от финала ждем красивой жирной точки в истории Джимми и Грэтчен.

"Несгибаемая Кимми Шмидт"

Количество сезонов: 4 Дата выхода: 25 января

После девятимесячного перерыва на Netflix выйдет вторая половина заключительного сезона "Несгибаемой Кимми Шмидт" комедии о том, как бывшая сектантка начинает жить в настоящем мире, в Нью-Йорке. Проект Тины Фей изначально создавался для телевидения, но удачно прижился под крылом стримингового гиганта. Совсем скоро сможем узнать, как закончится абсурдная и смешная ассимиляция Кимми.

"Вице-президент"

Количество сезонов: 7 Дата выхода: апрель

Комедийный хит со встроенным магнитом для наград должен был закончиться еще в том году, но у актрисы Джулии Луи-Дрейфус обнаружили рак груди. Лечение, как говорят, оказалось успешным. Съемки уже завершены, и ориентировочно в апреле состоится премьера последнего сезона. Особенно интересно будет узнать, как "Вице" будет бороться с "Удивительной миссис Мейзел", которая за последний год уверенно заняла место главного комедийного сериала на ТВ.

"Теория большого взрыва"

Количество сезонов: 12 Дата выхода: сентябрь 2018 — май 2019

Казалось бы, "Теория большого взрыва" давно утратила свои позиции и верную аудиторию, которая устала от повторяющихся шуток и простого упоминания атрибутов современной гик— и поп-культуры. Однако сериал до сих пор стабильно входит в самые просматриваемые передачи на американском телевидении, а иногда даже выигрывает награды. Что уж говорить о финале это настоящее событие для всего ТВ. Даже тем, кто забросил сериал этак лет 6 назад, становится искренне интересно, к какому концу движется "Теория большого взрыва". Скоро узнаем!

"Родина"

Количество сезонов: 8 Дата выхода: июнь

Первые сезоны "Родины" стали настоящими хитами американского телевидения напряженный политический триллер на излюбленную тему терроризма. О чем еще можно мечтать? Его полюбили зрители и критики, а награды вручали пачками. Но где-то с третьего сезона сериал, возможно, повернул не туда и несколько раз менял формат, так и не вернувшись на свой былой уровень. Восьмой сезон должен наконец-то закончить растянувшуюся историю Кэрри Мэттисон и дать Клэр Дэйнс возможность возобновить свою карьеру в Голливуде.

"Оранжевый — хит сезона"

Количество сезонов: 7 Дата выхода: июль

Как бы иронично это ни звучало, но "Оранжевый" уже давно вышел из моды. Сериал начался как женская версия культовой "Тюрьмы Оз", но где-то на середине пути ушел в сторону мыльных опер и простого эфирного ТВ. Любовь к обаятельным героиням настолько сильна, что забросить сериал попросту не удается, поэтому надеемся на достойный финал, который выведет "Оранжевый" на уровень первых сезонов.

"Любовники"

Количество сезонов: 5 Дата выхода: июль-сентябрь

Полудетективная мелодрама о том, как приятно и опасно изменять любимым, должно была закончиться в прошлом году. Тогда же произошло то, что так хорошо подходит под определение идеального финала: сериал вновь набрал бешеный темп, а потом выдал свой лучший эпизод шокирующий и душераздирающий, а после еще пару крепких серий, чтобы спокойно перевести дыхание. Не понимаем, кому после сильнейшего удара под дых захочется возвращаться, но верим, что у создателей еще есть парочка удачных приемов.

"Мистер Робот"

Количество сезонов: 4 Дата выхода: вторая половина 2019