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Кинокритики назвали лучший российский сериал года 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Звоните ДиКаприо!"
Эксперты в области кино назвали лучший отечественный сериал 2018 года. Это звание присуждено многосерийному фильму "Звоните Ди Каприо!", сообщает портал "Кино-театр.ру".
При подсчете голосов учитывались мнения 16 авторитетных кинокритиков. Вот как распределились их мнения:
Первую строчку рейтинга занимает сериал "Звоните Ди Каприо!". Он набрал 25,5 балла. Вторую — "Обычная женщина", сериал набрал 21,5 балла. На третьем месте — сериал "Домашний арест" и он набрал 18,5 балла. С большим отрывом на четвертой строчке расположился многосерийный фильм "Ненастье", который набрал 9 баллов.
В центре сюжета "Звоните Ди Каприо!" история актера по имени Егор Румянцев. Он молод, знаменит, богат и находится на пике своей карьеры. Но внезапно он узнает, что серьезно болен.
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