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Неудачные дубли из сериала «Игра престолов» 

Рамблер 1 час назад
Сериал «Игра престолов» стартовал в апреле 2011 года и моментально обрёл многомиллионную армию поклонников по всему миру. Зрителей привлекает и лихо закрученный сюжет, и драматичные повороты, и дорогие декорации, и, безусловно, игра актёров. Исполнители главных ролей выкладываются на съёмках по полной, и это — залог успешности кровавой истории. В 2019 году сериал, по заверениям авторов, завершится, и эта новость расстроила фанатов «Игры престолов». Впрочем, немного поднять себе настроение можно, посмотрев неудачные дубли, в которых суровые персонажи оказываются забавными.
1. Питер Динклейдж сыграл в сериале Тириона Ланнистера. Жизнь героя была непростой, что наложило отпечаток на его характер: Тирион циничен и озлоблен на мир. Несмотря на то, что у Питера отличная дикция, даже он иногда испытывал сложности во время съёмок.
2. Рори Маккан, сыгравший Пса, в одном из эпизодов эффектно колет дрова, лихо расправляясь с колодами. Но удалось ему это сделать далеко не с первого дубля.
3. Чарльз Дэнс, исполнивший роль жестокого и расчётливого Тайвина Ланнистера, — заслуженный британский актёр и режиссёр. Но даже такому исполнителю не чужды человеческие слабости: в одной сцене мэтр попросту забыл слова.
Смотрите видео и насладитесь смешными моментами со съёмочной площадки.
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