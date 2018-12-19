Неудачные дубли из сериала «Игра престолов»

Сериал «Игра престолов» стартовал в апреле 2011 года и моментально обрёл многомиллионную армию поклонников по всему миру. Зрителей привлекает и лихо закрученный сюжет, и драматичные повороты, и дорогие декорации, и, безусловно, игра актёров. Исполнители главных ролей выкладываются на съёмках по полной, и это — залог успешности кровавой истории. В 2019 году сериал, по заверениям авторов, завершится, и эта новость расстроила фанатов «Игры престолов». Впрочем, немного поднять себе настроение можно, посмотрев неудачные дубли, в которых суровые персонажи оказываются забавными.

1. Питер Динклейдж сыграл в сериале Тириона Ланнистера. Жизнь героя была непростой, что наложило отпечаток на его характер: Тирион циничен и озлоблен на мир. Несмотря на то, что у Питера отличная дикция, даже он иногда испытывал сложности во время съёмок.

2. Рори Маккан, сыгравший Пса, в одном из эпизодов эффектно колет дрова, лихо расправляясь с колодами. Но удалось ему это сделать далеко не с первого дубля.

3. Чарльз Дэнс , исполнивший роль жестокого и расчётливого Тайвина Ланнистера, — заслуженный британский актёр и режиссёр. Но даже такому исполнителю не чужды человеческие слабости: в одной сцене мэтр попросту забыл слова.

Смотрите видео и насладитесь смешными моментами со съёмочной площадки.