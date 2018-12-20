Федор Добронравов о новом сезоне сериала «Сваты»

Сериал «Сваты», бесспорно, занимает лидирующие позиции среди семейных сериалов. Зрителям нравится простой, незатейливый сюжет о том, как две разные семьи пытаются ужиться друг с другом. Все как в жизни. Актеры здесь живут своими ролями, каждый герой «с изюминкой». А высказывания Ивана Будько (его играет актер Федор Добронравов ) давно разобрали на цитаты.

Судя по отзывам в интернете, зрители считают, что смотреть сериал с каждым сезоном становится всё интереснее. Многие ждут продолжения, надеясь, что оно будет не менее ярким, смешным и добрым.

— Сериал «Сваты» давно завоевали всенародную любовь. По вашему мнению, в чем секрет такой популярности?

— Понятия не имею! (смеётся). Там же, кроме доброты, дружбы и любви больше ничего и нет. Скорее всего, за это зритель так и полюбил наш фильм. Потому что в жизни всего этого — ой, как не хватает. Мы живём в веке техническом, постоянно куда-то торопимся, а посмотреть, как живут наши родные и близкие, порой, не хватает времени. А в этом сериале как раз всё наоборот, семья — прежде всего.

— В жизни вы похожи на своего героя, Ивана Будько?

-Да, очень похож. В жизни я абсолютно такой же.

— В сериале собралась прекрасная актерская команда. А вне съёмочной площадки вы поддерживаете отношения?

— Конечно. Мы часто созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками.

— Зрители ждут продолжения «Сватов». Новый сезон не за горами. Иван Будько останется в сериале?

-Конечно, останется. Куда же без него, все остаются. Не переживайте, всё будет хорошо. Будут и новые повороты, и новые герои. Но давайте сохраним интригу.

— Новый Год уже на пороге. Что бы вы пожелали читателям Teleprogramma.pro?

— Каждый год я желаю всем одно и то же — здоровья, добра, мирного неба над головой. Чтобы в семьях было всё благополучно. С наступающим Новым годом, друзья!