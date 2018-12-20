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Роднянский снимет сериал о порноиндустрии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @alexander.rodnyansky
Известный продюсер Александр Роднянский начал работу над новым крупным проектом, которым займется в дуэте с Корнелом Мундруцо, венгерским режиссером. На этот раз продюсер решил привлечь внимание зрителя сериалом, который покажет изнутри особенности работы порноиндустрии.
Роднянский объясняет, что хочет рассказать истории женщин, работающих в порноиндустрии, то, как менялись их судьбы и отношение к ним с изменениями взглядов в обществе, как этим актрисам удавалось отстоять свое человеческое достоинство и какие трудности приходилось для этого преодолевать.
Продюсер уверен, что эта тема найдет многочисленный отклик среди аудитории, ведь на сайты с порнографией ежедневно заходит около ста миллионов пользователей по всему миру, а, значит, по мнению Роднянского, эта индустрия крайне важна для общества.
Сериалы , Александр Роднянский
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