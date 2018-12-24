Критики выбрали три лучших российских сериала-2018

Каждый год портал Кино-театр.ру просит ведущих российских кинокритиков назвать тройку лучших российских сериалов.

Однако, если изменить систему подсчета голосов на стандартную балльную, то лидером оказывается "Звоните ДиКаприо!" (25,5 баллов), а следом за ним — "Обычная женщина" (21,5 баллов) и "Домашний арест" (18,5 баллов).