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Критики выбрали три лучших российских сериала-2018 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Звоните ДиКаприо!"
Каждый год портал Кино-театр.ру просит ведущих российских кинокритиков назвать тройку лучших российских сериалов.
В этом году 16 экспертов в тройках лучших назвали 14 проектов, из которых только 6 упомянуто более одного раза. Лидером по количеству упоминаний стал сериал Бориса Хлебникова "Обычная женщина" (14 из 16 экспертов включило ее в тройку лучших). Следом за ним идет сериал "Звоните ДиКаприо!" комедийного режиссера Жоры Крыжовникова (12 голосов). И замыкает рейтинг сериал "Домашний арест" Семена Слепакова и Петра Буслова (8 голосов).
Однако, если изменить систему подсчета голосов на стандартную балльную, то лидером оказывается "Звоните ДиКаприо!" (25,5 баллов), а следом за ним — "Обычная женщина" (21,5 баллов) и "Домашний арест" (18,5 баллов).
Сериалы , Петр Буслов , Семен Слепаков , Борис Хлебников , Жора Крыжовников , Кино-Театр.Ру
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