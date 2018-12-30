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Названы лучшие сериалы 2018 года 

Рамблер 15 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Моя гениальная подруга"
Новый год вот-вот вступит в свои права. И вместе с ним начнется новый телевизионный сезон. Подводя же итоги прошлого телевизионного сезона, многие порталы публикуют всевозможные рейтинги. Двадцатку лучших сериалов, вышедших в этом году составили и эксперты сайта Metacritic, собрав отзывы зрителей.
В рейтинг вошли двадцать телевизионных шоу, которые были наиболее популярны у телезрителей.
Пятерку лучших сериалов этого года замыкает “Возвращение домой”, главную роль в котором играет Джулия Робертс.
Строчкой выше расположилось шоу, повествующее о современной американской медиасреде под названием “В свободном полете”.
Третью ступень пьедестала заняла драма “Убивая Еву”, повествующая историю агента службы безопасности Сандры О, которая ведет охоту на наемную убийцу по имени Вилланель.
Вторым по популярности зрители назвали комедийный сериал “Барри” о киллере-неудачнике, который находит свое истинное предназначение, выступая на сцене.
И, наконец, первое место в рейтинге занял итальянский сериал “Моя гениальная подруга”. Действие фильма разворачивается в 50-х годах XX века в Неаполе и повествует о дружбе двух девушек, Элены и Лилы.
Комментарии
Сериалы , Джулия Робертс
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