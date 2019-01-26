3 лучших российских сериала о политике

На западе давно популярны сериалы, иронизирующие над современной политикой. Российские режиссеры подключились к своим коллегам всего лишь несколько лет назад.

Завтра (2015)

Действие сюжета разворачивается в альтернативной Москве 2018 года. На президентских выборах побеждает оппозиционная партия. Никто не был готов к такому повороту событий, поэтому члены команды нового президента становятся главными героями: они пытаются сформировать новое правительство, справиться с экономическим кризисом и отбиваться от пиар-скандалов. Главную роль исполнил Владимир Мишуков

Год культуры (2018)

Сериал рассказывает о чиновнике, которого отправляют преподавать в провинциальный ВУЗ после прямой линии с президентом. Он должен вывести учебное заведение в топ-100 по России или его карьере придет конец. В новом статусе главный герой начинает отказываться от денежных махинаций, взяток, а после этого завоевывает сердце одной из коллег. Главную роль исполнил Федор Бондарчук , а его помощника сыграл Риналь Мухаметов

Домашний арест (2018)