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Брайан Крэнстон снимется в сиквеле «Во все тяжкие» 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Рамблер
О продолжении сериала «Во все тяжкие» говорят с тех пор, как в 2013 году был показан финальный эпизод шоу, который за один вечер посмотрело больше 10 млн человек. Информация подтвердилась в конце прошлого года, когда стало известно о том, что сценарист Винс Гиллиган все-таки работает над сценарием полнометражного сиквела сериала.
Уже известно, что Аарон Пол снова сыграет Джесси Пинкмана, а в фильме появятся другие звезды сериала. В том числе, вернется Кристен Риттер, сыгравшая Джейн Марголис, с которой у Джесси была трагическая любовная связь. В фильме также появится Джонатан Бэнкс (Майк Эрментраут), Джесси Племонс (Тодд), Чарльз Бэйкер (Тощий Пит), Мэтт Джонс (Барсук), Роберт Форстер (Эд), Тесс Харпер (миссис Пинкман) и Кевин Рэнкин (Кенни). Увидим ли мы в фильме знаменитого адвоката Сола Гудмана, пока не сообщается.
До недавнего времени участие в проекте Брайана Кренстона, сыгравшего главного героя Уолтера Уайта (Хайзенберга), оставалось под вопросом. Однако теперь, по сведениям издания Screenrant, актер «очень вовлечен в проект». Статус производства проекта держится в тайне, однако ходят слухи, что он уже находится в процессе съемок.
Детали сюжета также не раскрываются, однако известно о том, что в центре окажется будет Джесси Пинкман, который пытается вернуться к нормальной жизни после того, как сбежал из плена в финальном эпизоде. Картина, предположительно, будет называться «Гринбриар».
Сериал «Во все тяжкие» стал одним из самых успешных шоу за всю историю телевидения. В 2015 году на телеканале AMC вышел спин-офф сериала — «Лучше звоните Солу», рассказывающего о жизни адвоката Сола Гудмана, одного из главных героев «Во все тяжкие». В настоящий момент вышло уже 4 сезона, готовится пятый.
Комментарии
Сериалы , Джонатан Бэнкс , Брайан Крэнстон , Тесс Харпер , Аарон Пол , Джесси Племонс , Чарльз Бэйкер , Кевин Рэнкин , Кристен Риттер , Винс Гиллиган , Роберт Форстер
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