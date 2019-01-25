Брайан Крэнстон снимется в сиквеле «Во все тяжкие»

О продолжении сериала «Во все тяжкие» говорят с тех пор, как в 2013 году был показан финальный эпизод шоу, который за один вечер посмотрело больше 10 млн человек. Информация подтвердилась в конце прошлого года, когда стало известно о том, что сценарист Винс Гиллиган все-таки работает над сценарием полнометражного сиквела сериала.

До недавнего времени участие в проекте Брайана Кренстона, сыгравшего главного героя Уолтера Уайта (Хайзенберга), оставалось под вопросом. Однако теперь, по сведениям издания Screenrant, актер «очень вовлечен в проект». Статус производства проекта держится в тайне, однако ходят слухи, что он уже находится в процессе съемок.

Детали сюжета также не раскрываются, однако известно о том, что в центре окажется будет Джесси Пинкман, который пытается вернуться к нормальной жизни после того, как сбежал из плена в финальном эпизоде. Картина, предположительно, будет называться «Гринбриар».

Сериал «Во все тяжкие» стал одним из самых успешных шоу за всю историю телевидения. В 2015 году на телеканале AMC вышел спин-офф сериала — «Лучше звоните Солу», рассказывающего о жизни адвоката Сола Гудмана, одного из главных героев «Во все тяжкие». В настоящий момент вышло уже 4 сезона, готовится пятый.