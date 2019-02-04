Неизвестные факты о любимых сериалах

В сериале «Во все тяжкие» (2008-2013) речь идёт об учителе, который, узнав, что болен раком, организует лабораторию, где создаёт наркотики. Таким образом он хочет обеспечить семье безбедное существование после своей смерти. Разумеется, использовать настоящие наркотики на съёмочной площадке было нельзя, и роль метамфетамина достоверно «сыграла» в сериале крошка из леденцовой карамели. Этот факт наверняка известен самым преданным фанатам сериала, но вот широкой публике будет небезынтересно о нём узнать.