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Пореченков расследует преступления с помощью гадалки 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Гадалка"
Новый сериал "Гадалка" стартует на Первом канале 11 февраля. Главные роли сыграли Михаил Пореченков и Екатерина Олькина. Режиссером проекта стал Илья Казанков, знакомый зрителям по таким сериалам как "Доктор Рихтер" и "Петля Нестерова".
Люся Некрасова (Екатерина Олькина) увидела вещий сон о смерти своей сестры. Она подробно описывает следователю Алексею Потапову (Михаил Пореченков) детали убийства сестры и место преступления. Разумеется, сначала Некрасовой никто не верит, однако после того, как все ее сведения подтверждаются, начальник ОВД приглашает Люсю на работу в органы, вопреки мнению самого Потапова.
Герои не доверяют друг другу, и рациональный Потапов не скрывает своего скептического отношения к девушке, обладающей экстрасенсорными способностями. Вместе им предстоит распутать множество криминальных дел и разоблачить главного злоумышленника.
Проект состоит из 16 серий. Также в сериале приняли участие Юлия Ауг ("Садовое кольцо"), Яна Крайнова ("Улетный экипаж"), Борис Щербаков, Михаил Парыгин ("Физрук") и многие другие.
Комментарии1
Сериалы , Юлия Ауг , Илья Казанков , Алексей Потапов , Борис Щербаков , Михаил Пореченков , Екатерина Олькина , Яна Крайнова , Михаил Парыгин , МВД
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