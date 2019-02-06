Пореченков расследует преступления с помощью гадалки 

Новый сериал "Гадалка" стартует на Первом канале 11 февраля. Главные роли сыграли Михаил Пореченков и Екатерина Олькина. Режиссером проекта стал Илья Казанков, знакомый зрителям по таким сериалам как "Доктор Рихтер" и "Петля Нестерова".
Люся Некрасова (Екатерина Олькина) увидела вещий сон о смерти своей сестры. Она подробно описывает следователю Алексею Потапову (Михаил Пореченков) детали убийства сестры и место преступления. Разумеется, сначала Некрасовой никто не верит, однако после того, как все ее сведения подтверждаются, начальник ОВД приглашает Люсю на работу в органы, вопреки мнению самого Потапова.
Герои не доверяют друг другу, и рациональный Потапов не скрывает своего скептического отношения к девушке, обладающей экстрасенсорными способностями. Вместе им предстоит распутать множество криминальных дел и разоблачить главного злоумышленника.
Проект состоит из 16 серий. Также в сериале приняли участие Юлия Ауг ("Садовое кольцо"), Яна Крайнова ("Улетный экипаж"), Борис Щербаков, Михаил Парыгин ("Физрук") и многие другие.