Ди Каприо снимет сериал про серийного убийцу

Обладатель статуэтки "Оскар" Леонардо Ди Каприо и режиссер Мартин Скорсезе готовят совместный проект — они снимут сериал про серийного убийцу. Новый проект — это экранизация книги Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что Ди Каприо и Скорсезе вместе выступят исполнительными продюсерами картины. Права на экранизацию актер приобрел еще в 2010 году и изначально планировал снять полнометражный фильм.

Главные герои книги — архитектор Дэниел Бернем и фармацевт Генри Говард Холмс, который считается первым официально зарегистрированным американским серийным убийцей. Действие сериала будет разворачиваться в 1893 году в Чикаго, где Холмс построил отель. Он заманивал туда посетителей, а потом мучил и убивал. После он анатомировал жертв в модели скелетов и продавал в медицинские школы.

Дата премьеры пока не разглашается, но уже известно, что сериал выйдет на стриминговой платформе Hulu в 2021 году.