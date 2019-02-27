«Полицейский с Рублевки» вернется на ТВ 11 марта

Четвертый сезон "Полицейского с Рублевки" стартует на ТНТ. Новые серии начнут выходить 11 марта.

Возвращение героев из ОМВД "Барвиха Северное" ждали давно. Премьеру очень долго откладывали, а в конце прошлого года показали только на платном сервисе телеканала.

На этот раз полицейским придется расследовать серию поджогов загадочного преступника. В его действиях не никакой логики — сначала он поджигает строительный склад, а затем кафе быстрого питания. Поджигатель не оставляет никаких следов, кроме загадочной буквы "М". Герои боятся, что следующими жертвами могут быть они сами.

По традиции, саундтрек к новому сезону исполнил рэпер St1m. Не обошлось и без комичных ситуаций, которые есть в каждом сезоне сериала. Яковлев по-прежнему называет Измайлова "демоном", а Мухич строит теории относительно нового преступника.