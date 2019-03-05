«90-е. Весело и громко»: премьера сериала

В последнее время создатели сериалов эксплуатируют чувство ностальгии зрителей по прошедшим годам, когда, как говорится, и деревья были выше, и трава зеленее. Даже 90-е годы прошлого века, за которыми прочно закрепилось определение «лихие», уже кажутся не такими уж и плохими. Напомнить о них решило руководство канала СТС, в эфире которого 25 марта стартует новый сериал под названием «90-е. Весело и громко».

В основе сюжета — история друзей Паши и Васи, которые решили создать рок-группу (в те времена это было весьма модно). К приятелям присоединяются десантник Боб, девушка Женя и учитель пения Птицын.

Кумиры начинающих музыкантов Фредди Меркьюри и Курт Кобейн . Но путь к славе, как водится, долог и тернист. И по дороге к славе героям предстоит столкнуться с самыми известными проблемами тех лет: «малиновыми пиджаками», новыми веяниями и, конечно, личными переживаниями.

Первый сезон сериала состоит из 21 эпизода.