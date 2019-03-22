3 сериала, которые можно посмотреть за выходные

Эти сериалы наверняка увлекут вас своим сюжетом и останутся в памяти надолго. А небольшое количество серий — идеальный вариант, чтобы посмотреть весь сезон за уикенд.

"Большая маленькая ложь", 7 серий

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Драма, рассказывающая об истории пяти семей, смотрится на одном дыхании. Сериал снят по мотивам одноименного романа Лианы Мориарти , сюжет которого строится вокруг таинственного убийства на благотворительном вечера. Только загадкой остается и то, кто совершил преступление, и кто оказался жертвой. Чтобы докопаться до истины, зрителей переносят в прошлое и рассказывают историю семей, связанных с произошедшим убийством.

Кстати, летом этого года поклонникам сериала представят его второй сезон.

"Острые предметы", 8 серий

Кадр из сериала "Острые предметы"

Мини-сериал, основанный на одноименном романе Гиллиан Флинн о журналистке по имени Камилла Прикер. Девушка мечтает о том, чтобы сделать карьеру и ей выпадает шанс осуществить свое заветное желание. Камиллу отправляют в город, где она родилась и выросла, чтобы сделать материал о произошедшем там убийстве нескольких девочек. Путь к мечте оказывается тернист: Камиллу ожидает череда ужасных событий.

"Патрик Мелроуз", 5 серий

Кадр из сериала "Патрик Мелроуз"