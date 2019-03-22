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3 сериала, которые можно посмотреть за выходные 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Патрик Мелроуз"
Эти сериалы наверняка увлекут вас своим сюжетом и останутся в памяти надолго. А небольшое количество серий — идеальный вариант, чтобы посмотреть весь сезон за уикенд.

"Большая маленькая ложь", 7 серий

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"
Драма, рассказывающая об истории пяти семей, смотрится на одном дыхании. Сериал снят по мотивам одноименного романа Лианы Мориарти, сюжет которого строится вокруг таинственного убийства на благотворительном вечера. Только загадкой остается и то, кто совершил преступление, и кто оказался жертвой. Чтобы докопаться до истины, зрителей переносят в прошлое и рассказывают историю семей, связанных с произошедшим убийством.
Кстати, летом этого года поклонникам сериала представят его второй сезон.

"Острые предметы", 8 серий

Кадр из сериала "Острые предметы"
Мини-сериал, основанный на одноименном романе Гиллиан Флинн о журналистке по имени Камилла Прикер. Девушка мечтает о том, чтобы сделать карьеру и ей выпадает шанс осуществить свое заветное желание. Камиллу отправляют в город, где она родилась и выросла, чтобы сделать материал о произошедшем там убийстве нескольких девочек. Путь к мечте оказывается тернист: Камиллу ожидает череда ужасных событий.

"Патрик Мелроуз", 5 серий

Кадр из сериала "Патрик Мелроуз"
Пятисерийный сериал, главную роль в котором исполнил Бенедикт Камбербэтч, создан по мотивам цикла произведений английского писателя Эдварда Сент-Обина о жизни аристократа с пагубными привычками, разрушающего собственную жизнь. Узнавая историю главного героя, зритель понимает, что привело его к этому. В детстве Патрику пришлось пережить психологическое (и не только) насилие и тиранию отца, а также он столкнулся с полным безразличием собственной матери. Удастся ли ему преодолеть пагубные пристрастия, причиной которых стали родители?
Комментарии
Сериалы , Бенедикт Камбербэтч , Лиана Мориарти
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