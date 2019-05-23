Почему американский «Чернобыль» лучше российского

Уже несколько недель в Сети обсуждают сериал "Чернобыль" снятый HBO. Одни поражаются тому, как иностранцам удалось воссоздать быт и реалии советских людей. А другие назвали проект "самым страшным ужастиком" — из-за жутких картин и осознания того, как это происходило на самом деле. Существует еще один российский проект про "Чернобыль" и при сравнении он явно уступает зарубежному.

Реалистичность

Несмотря на то, что американский "Чернобыль" имеет ряд вымышленных событий и персонажей, он основывался на документах и свидетельствах людей, которые были связаны с катастрофой. Российская версия реалистична только тем, что был факт взрыва на АЭС. Никаких событий и фактов там нет.

Сюжет

Проект от HBO сосредоточился не на самом взрыве, а на том, что происходило после: как он ломал судьбы людей, кто приложил руку к спасению и гибели людей, то отечественный сериал рассказывает историю подростков нашего времени. Произошедшее очень банально: группа молодых людей отправляется в Припять в погоне за мошенником, который украл у них деньги.

Влияние Голливуда

Очевидно, что на обе картины повлияли Голливудкие тренды. "Чернобыль. Зона отчуждения" вышел в 2014 году, когда наиболее популярны были фантастические мистические фильмы. Но, даже несмотря на кропотливую работу команды, мистика в этом сериале выглядит смешной. Американская версия вышла в 2019. После перенасыщения фентези зрители хотят более реалистичного, основанного на реальных событиях.

Насмешка над трагедией

"Чернобыль. Зона отчуждения" обвиняют в том, что из трагедии сделали смешной и расслабляющий сериал, который можно смотреть всей семьей. По мнению некоторых критиков, такой сериал будет неправильно воспитывать подрастающее поколение.