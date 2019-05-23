Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Большое путешествие
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Маугли дикой планеты
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Игры разумов
Биография, Детектив, Драма
Купить билет

Почему американский «Чернобыль» лучше российского 

Рамблер 15 часов назад
Уже несколько недель в Сети обсуждают сериал "Чернобыль" снятый HBO. Одни поражаются тому, как иностранцам удалось воссоздать быт и реалии советских людей. А другие назвали проект "самым страшным ужастиком" — из-за жутких картин и осознания того, как это происходило на самом деле. Существует еще один российский проект про "Чернобыль" и при сравнении он явно уступает зарубежному.

Реалистичность

Несмотря на то, что американский "Чернобыль" имеет ряд вымышленных событий и персонажей, он основывался на документах и свидетельствах людей, которые были связаны с катастрофой. Российская версия реалистична только тем, что был факт взрыва на АЭС. Никаких событий и фактов там нет.

Сюжет

Проект от HBO сосредоточился не на самом взрыве, а на том, что происходило после: как он ломал судьбы людей, кто приложил руку к спасению и гибели людей, то отечественный сериал рассказывает историю подростков нашего времени. Произошедшее очень банально: группа молодых людей отправляется в Припять в погоне за мошенником, который украл у них деньги.

Влияние Голливуда

Очевидно, что на обе картины повлияли Голливудкие тренды. "Чернобыль. Зона отчуждения" вышел в 2014 году, когда наиболее популярны были фантастические мистические фильмы. Но, даже несмотря на кропотливую работу команды, мистика в этом сериале выглядит смешной. Американская версия вышла в 2019. После перенасыщения фентези зрители хотят более реалистичного, основанного на реальных событиях.

Насмешка над трагедией

"Чернобыль. Зона отчуждения" обвиняют в том, что из трагедии сделали смешной и расслабляющий сериал, который можно смотреть всей семьей. По мнению некоторых критиков, такой сериал будет неправильно воспитывать подрастающее поколение.
Комментарии3
Сериалы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько раз и кто покушался на актера Абдулова1
Лучшие сериалы весны-2019
Фильм «Собибор» завоевал премию ТЭФИ3
Лобода решила проигнорировать спецвыпуск «Голоса»
Самая красивая династия советского кино1
Видео
00:35
На шоу с «Путиным» отреагировали в Кремле
ТВ
00:53
Потап женился на Насте Каменских
Актеры
00:59
Лазареву надоели манипуляции с итогами Евровидения
ТВ
10:57
Лучшие сериалы весны-2019
Сериалы
04:41
Как живет вдова Владимира Высоцкого
Актеры
05:35
Советские актрисы. которых ждала одинокая старость
Актеры
00:32
Агент 007 покалечил актера
Актеры Фильмы
04:05
Почему юная актриса из «Чародеев» завязала с кино
Актеры Фильмы
Как разоблачили эксперта из шоу Соловьева
ТВ
02:03
Что случилось с Пеппи Длинныйчулок
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение