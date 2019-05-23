Страшный «Рассказ служанки» может стать правдой в США

В американском сериале-антиутопии по роману Маргарэт Этвуд "Рассказ служанки" действие разворачивается в США в не столько далеком будущем, в котором ко власти в стране пришли ультра-религиозные фанатики. Политический режим, установленный ими, дает все права мужчинам. Женщины детородного возраста находятся в положении рабынь. Они назначаются в наложники мужчинам в порядке награды или поощрения последних для рождения тем детей. В знак своего положения молодые женщины обязаны носить заметное издалека одеяние: красный плащь и скромный чепец. В сериале все постоянно поминают Бога и молятся, однако происходящие события потрясают своей жестокостью. В последнее время женщины США опасаются, что многое из показаного в этой антиутопии может, на самом деле, вскоре стать правдой.

Власть фанатиков

США — очень религиозная страна. Наиболее ярой религиозностью отличаются штаты так называемого "библейского пояса" на юго-востоке страны, это штаты Джорджия, Теннесси, Луизиана, Миссиссипи, Алабама, Южная Каролина, Арканзас. Но и другие штаты, такие, как Техас или Канзас, тоже весьма религиозны. В Пенсильвании живет большое число так называемых "амишей" — членой религиозной секты, пытающейся в 21-ом веке жить так, словно на дворе век 15-16-ый. Свободомыслие царит только в вечнозеленой Калифорнии и крупных городах обоих побережий. Вероятность того, что власть в стране однажды окажется в руках религиозных фанатиков, повысилась с приходом к власти Дональда Трампа и назначением на роль одного из Верховных судей католика-консерватора Бретта Кавано.

Запрет абортов

На прошлой неделе США потрясла новость о том, что в в штате Алабама сенаторы, все белые мужчины-республиканцы, проголосовали за полный запрет абортов, в том числе за запрет прерывания беременности в случае изнасилования или инцеста. При этом комментарии законодателей не оставили сомнений в том, что женской физиологии они не знают.

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