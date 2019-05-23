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Лучшие сериалы весны-2019 

Рамблер 14 часов назад
Пока мир наблюдал за финалом «Игры престолов», студии запустили несколько новых сериалов, которые тоже могут стать долгоиграющими сагами. Одним из самых заметных обещает быть сериал «Вони», задуманный ещё Брюсом Ли несколько десятков лет назад. Главный герой истории — мастер восточных единоборств, живущий в конце девятнадцатого века на Диком западе. В семидесятые годы делать главного героя сериала азиатом никто не решился, но сейчас это уже не проблема.
Смотрите видео и узнайте о других качественных сериалах, которые вышли нынешней весной.
Сериалы , Видео , Брюс Ли
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