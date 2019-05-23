Лучшие сериалы весны-2019 

Пока мир наблюдал за финалом «Игры престолов», студии запустили несколько новых сериалов, которые тоже могут стать долгоиграющими сагами. Одним из самых заметных обещает быть сериал «Вони», задуманный ещё Брюсом Ли несколько десятков лет назад. Главный герой истории — мастер восточных единоборств, живущий в конце девятнадцатого века на Диком западе. В семидесятые годы делать главного героя сериала азиатом никто не решился, но сейчас это уже не проблема.
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