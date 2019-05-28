Макс Фадеев подался в актеры

Музыкант и продюссер Макс Фадеев снялся в новом российском сериале "Толя-робот".

"В общем я теперь типа в сериале снялся. Актер я так себе на самом деле",

— поиронизировал над собой музыкант.

Тем не менее, своих подписчиков он попросил строго не судить, но заверил, что сериал получился хорошим и посмотреть его нужно.

Дебютным персонажем Фадеева, как ни странно, стал продюссер. А эта роль второго плана, согласитесь, подходит ему как никакая другая.

Музыкант также отметил, что давно хотел поработать с режиссером Алексеем Нужным. Именно это и повлияло на его решение принять участие в съемках сериала.

Эпизод с участием Фадеева выйдет на экраны в ближайшее время.