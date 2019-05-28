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Макс Фадеев подался в актеры 

Рамблер 2 часа назад
Музыкант и продюссер Макс Фадеев снялся в новом российском сериале "Толя-робот".
"В общем я теперь типа в сериале снялся. Актер я так себе на самом деле",
— поиронизировал над собой музыкант.
Тем не менее, своих подписчиков он попросил строго не судить, но заверил, что сериал получился хорошим и посмотреть его нужно.
Дебютным персонажем Фадеева, как ни странно, стал продюссер. А эта роль второго плана, согласитесь, подходит ему как никакая другая.
Музыкант также отметил, что давно хотел поработать с режиссером Алексеем Нужным. Именно это и повлияло на его решение принять участие в съемках сериала.
Эпизод с участием Фадеева выйдет на экраны в ближайшее время.
Сериалы , Видео , Макс Фадеев
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