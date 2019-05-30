«Чернобыль» признан самым популярным шоу в истории

Нашумевший сериал "Чернобыль" американского канала HBO оценили пользователи сайта сайта Internet Movie Database (IMDb). Мини-сериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее последствий получил среднюю оценку 9,6 из 10, обогнав культовую сагу "Игра престолов". На втором месте расположился сериал "Планета Земля 2", третью строчку занял сериал "Братья по оружию", четвертую — "Во все тяжкие". "Игра престлов", к слову, лишь на пятом месте.

Напомним, что IMDb является одним из самых крупных в мире порталов о кино и сериалах, на котором зарегистрировано более 80 миллионов пользователей. На сайте содержится информация более чем о 9 миллионах актеров, а в базе — более 5 миллионов фильмов и сериалов.