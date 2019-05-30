Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Игрища престолов
Комедия
Купить билет
Братство
Триллер, Военный
Купить билет
Ядовитая роза
Детектив, Триллер
Купить билет
Золотая перчатка
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
Отель Мумбаи: Противостояние
Исторический, Триллер, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 98. Летнее настроение
Мультфильм
Купить билет

«Чернобыль» признан самым популярным шоу в истории 

Рамблер 20 минут назад
Фото: Кадр из сериала "Чернобыль"
Нашумевший сериал "Чернобыль" американского канала HBO оценили пользователи сайта сайта Internet Movie Database (IMDb). Мини-сериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее последствий получил среднюю оценку 9,6 из 10, обогнав культовую сагу "Игра престолов". На втором месте расположился сериал "Планета Земля 2", третью строчку занял сериал "Братья по оружию", четвертую — "Во все тяжкие". "Игра престлов", к слову, лишь на пятом месте.
Напомним, что IMDb является одним из самых крупных в мире порталов о кино и сериалах, на котором зарегистрировано более 80 миллионов пользователей. На сайте содержится информация более чем о 9 миллионах актеров, а в базе — более 5 миллионов фильмов и сериалов.
Сериалы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Королева не отличила грудь Тарзана от Волочковой
Чем зарабатывали российские актеры в «лихие 90-е»
20 русских фильмов, которые рекомендует Гарвард8
«Вечный Шурик» или актер не одной роли
«Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории
Видео
04:45
Как сложилась судьба Людки из «Любовь и голуби»
Актеры
02:58
Собчак обещала не трогать Познера
ТВ
18:50
Культовые фильмы, снятые за копейки
Фильмы
03:41
Куда пропала «гостья из будущего» Алиса Селезнева
Актеры
20:14
Звезды российских сериалов, пропавшие с экранов
Актеры Сериалы
39:19
Немоляева расплакалась, увидев Гафта
ТВ
03:37
Сериала «Мастер и Маргарита» уносит жизни артистов
Сериалы Актеры
10:51
Неголливудские триллеры, пугающие всех
Фильмы
03:51
Звезды, заблиставшие на «Утренней звезде»
ТВ
05:42
Почему звезда фильма «Вам и не снилось» умер в 27
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение