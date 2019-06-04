Стали известны лучшие российские мультсериалы

Фото: кадр из мультсериала "Три кота"

Премия "Мультимир" прошла в Москве. Место на пьедестале почета получили создатели мультфильма "Три кота" — персонаж мультика Коржик получил сразу две награды как лучший герой, от жюри и от зрителей. Также мультфильм был награжден за лучшую 2D графику.

Лучшей героиней анимационного фильма большинство зрителей назвало озорную Машу из сериала "Маша и Медведь". На сцену за звездой "Мультимира" поднялись создатели "Маши и Медведя" и Варвара Саранцева — голос Маши в российской версии. Публика наградила девочку бурными овациями.

Лучшим голосом российской анимации стал Константин Бронзит , озвучивший Леонида, сына Василевса из фильма "Три богатыря и Наследница престола".

"Смешарики" и "Фиксики" получили награду в категории "лучший товар народного потребления" за универсальную сковороду "Смешарики". Лучшей квест-книгой была выбрана "Фиксики. Секретное путешествие".

Из иностранных мультипликационных проектов больше всех призов собрал телеканал Nick Junior за "Щенячий патруль": это лучший мультсериал по мнению и жюри, и зрителей, где фигурирует лучший герой зарубежного анимационного фильма по мнению жюри и зрителей — Гончик.

Лучшей героиней зарубежной анимации стала машина скорой помощи Эмбер из "Робокара Поли".

В полнометражных мультфильмах жюри назвало лучшей картиной "Снежная королева: Зазеркалье", а народ — "Три богатыря и наследница престола".

По две звезды "Мультимира" (от жюри и от зрителей) получил зарубежный полнометражный мультфильм "Монстры на каникулах 3. Море зовет".