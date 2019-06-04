Одним из ликвидаторов Чернобыля был темнокожий

Совсем недавно британская сценаристка Карла Мари Свит посетовала на то обстоятельство, что в сериале «Чернобыль» нет чернокожих актеров. Ее высмеяли, однако в Сети действительно обнаружили темнокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.

Игорь Хиряк в настоящий момент проживает в Череповце. Он был военнослужащим войсковой части 75110. Задачей его полка стало возведение понтонного моста через реку Припять для эвакуации горожан. Снабженные только противогазами, военные выполнили приказ. На своей странице «Вконтакте» Игорь Хиряк опубликовал несколько фотографий, в том числе и с благодарностью командования за мужество и стойкость при выполнении задачи.

«ВКонтакте»/Игорь Хиряк

Сейчас Игорь Хиряк известен в среде исторических реконструкторов и много лет участвует в постановке Бородинского сражения.

Впрочем, нашлись скептики, которые не поверили в реальность героя, а сочли все это шуткой или намеренной фальсификацией.