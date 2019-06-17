Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Игра
Триллер
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ма
Триллер, Ужасы
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Боль и слава
Драма
Купить билет
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Куриоса
Исторический, Мелодрама
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Отпетые мошенницы
Комедия
Купить билет

Сериалы, которые выйдут нынешним летом 

Рамблер 8 часов назад
К лету телевизионщики подготовили множество любопытных сериальных премьер. Среди них как продолжения уже популярных сериалов, так и новые истории. Один из интереснейших проектов — американский сериал «Благие знамения», снятый по сценарию двух лучших авторов современного фэнтези — Нила Геймана и Терри Пратчета. Сюжет рассказывает об Ангеле и Демоне, которые уже тысячи лет живут среди людей. Обоим нравится такая жизнь, однако их спокойствие нарушает рождение Антихриста. Теперь им предстоит совершать необычные поступки и бороться за то, чтобы мир остался прежним. Смотрите видео и узнайте, какие ещё сериалы стоит посмотреть этим летом.
Сериалы , Видео , Нил Гейман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что показывают по телевизору в Африке1
Цискаридзе рассказал, зачем смотрит Гарри Поттера
80-летний Иэн Маккеллен устроит шоу-марафон
Что смотреть в кино с 20 июня
Фото Киану Ривза с поклонницами озадачили фанатов7
Видео
05:28
Исторические ляпы, попавшие в знаменитые фильмы
Фильмы
02:41
На «Кинотавре» назвали победителей
Фильмы
01:49
Актеры, пытавшиеся лечиться у знахарей
Актеры
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Актеры
04:15
Самоучка показал, как сделать блокбастер за копейки
Фильмы
04:00
Почему Олег Видов уехал из Советского Союза
Актеры
12:20
С кого рисовали героев Диснея
Фильмы
10:15
Сериалы, которые выйдут нынешним летом
Сериалы
10:01
Киноновинки 2019 года, заслуживающие внимания
Фильмы
06:15
Как «Верка-модистка» попала в психлечебницу
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение