К лету телевизионщики подготовили множество любопытных сериальных премьер. Среди них как продолжения уже популярных сериалов, так и новые истории. Один из интереснейших проектов — американский сериал «Благие знамения», снятый по сценарию двух лучших авторов современного фэнтези — Нила Геймана и Терри Пратчета. Сюжет рассказывает об Ангеле и Демоне, которые уже тысячи лет живут среди людей. Обоим нравится такая жизнь, однако их спокойствие нарушает рождение Антихриста. Теперь им предстоит совершать необычные поступки и бороться за то, чтобы мир остался прежним. Смотрите видео и узнайте, какие ещё сериалы стоит посмотреть этим летом.
Игра
Триллер
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Ма
Триллер, Ужасы
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Боль и слава
Драма
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Куриоса
Исторический, Мелодрама
В метре друг от друга
Мелодрама
Отпетые мошенницы
Комедия
Сериалы, которые выйдут нынешним летом
Сериалы , Видео , Нил Гейман
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