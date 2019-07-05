Криминальные сериалы для тех, кому нравится расследовать убийства

Что смотреть тем, кто любит детективы.

Мыслить как преступник, 2006-наст. время

Проект затянулся, несмотря на то, что в нем действительно очень много жестокости. Каждая серия — история маньяка и его жертв. Зверские преступления распутывает группа следователей ФБР , служащих в Отделе анализа поведения.

Фарго, 2014-наст. время

У сериала три отличных сезона, а в 2019 году планируется выпуск четвертого. Проект вдохновлен одноименным фильмом братьев Коэн 1996 года, которые здесь выступили исполнительными продюсерами. В каждом сезоне создатели показали зрителям запутанную сюжетную линию преступлений, которые предстоит расследовать честным полицейским.

Фортитьюд, 2015-2016

Фортитьюд — вымышленный городок в арктической Норвегии. Здесь происходит резонансное преступление — убит профессор Чарли Стоддарт. Так как он был гражданином Британии, расследовать преступление приезжает опытный детектив Юджин Мортон, и это раздражает местного шерифа Дэна Андерсона и губернатора Хильдур Одегард. Однако это только начало: за убийством последует череда других необъяснимых преступлений.