Вестерн как кинематографический жанр появился в США. Истории, происходящие на Диком Западе, смотрятся увлекательно, особенно если они дополнены шутками, перестрелками, погонями, драками и романами. Зритель не устаёт от этих зрелищ, поэтому ежегодно выходят десятки вестернов, причём телевидение не отстаёт от кино. Видео рассказывает о качественны сериалах, снятых в этом жанре, которые придутся по вкусу не только киноманам, но и широкой публике.
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Анна
Боевик, Триллер
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Зелёная книга
Биография, Комедия
Искусство обмана
Боевик, Приключение, Триллер
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Норм и несокрушимые: Большое Путешествие
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Соблазн
Триллер, Драма
Али, рули!
Боевик, Комедия
Код Гиас: Лелуш Воскресший
Мультфильм, Приключение
Красавчик со стажем
Комедия
Вестерн-сериалы, претендующие на звание хитов
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