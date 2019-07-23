Вестерн-сериалы, претендующие на звание хитов

Вестерн как кинематографический жанр появился в США. Истории, происходящие на Диком Западе, смотрятся увлекательно, особенно если они дополнены шутками, перестрелками, погонями, драками и романами. Зритель не устаёт от этих зрелищ, поэтому ежегодно выходят десятки вестернов, причём телевидение не отстаёт от кино. Видео рассказывает о качественны сериалах, снятых в этом жанре, которые придутся по вкусу не только киноманам, но и широкой публике.