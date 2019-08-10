Лучшие сериалы этого года

Список лучших телевизионных сериалов 2019 года, по версии Ассоциации телевизионных критиков. Публикуем тройку наиболее нашумевших из них.

"Чернобыль"

Рейтинг IMDb: 9.5 Качественно и реалистично снятый телепроект о событиях 1986 на атомной АЭС в Чернобыле. История физика Валерия Легасова, а также всех причастных к трагедии, была принята широкой аудиторией на "ура". Если вы еще не видели этот сериал, советуем исправить это досадное упущение и составить собственное мнение.

"Лучше звоните Солу"

Рейтинг IMDb: 8.7 Этот сериал выходит на экраны с 2015 года и является спин-оффом к телепроекту "Во все тяжкие" . В этом году шоу удостоили звания "Лучший драматический сериал".

В центре сюжета — непростые ситуации, которые на протяжении своей жизни попадает изворотливый адвокат с пытливым умом с говорящим псевдонимом Сол Гудман ("good man" в переводе с английского дословно значит "хороший человек" — прим. ред.).

"Дрянь"

Рейтинг IMDb: 8.6 Этот сериал признан "Лучшим комедийным проектом" и взял звание "Сериал года". Телепроект повествует о жизни одной нескромной жительницы Лондона, которая ежедневно борется с рутиной повседневности, раскрывая обычные бытовые ситуации через призму своего собственного взгляда на вещи. Получается комично и искрометно.