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Лучшие сериалы этого года 

Рамблер 18 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Дрянь"
Список лучших телевизионных сериалов 2019 года, по версии Ассоциации телевизионных критиков. Публикуем тройку наиболее нашумевших из них.

"Чернобыль"

Рейтинг IMDb: 9.5 Качественно и реалистично снятый телепроект о событиях 1986 на атомной АЭС в Чернобыле. История физика Валерия Легасова, а также всех причастных к трагедии, была принята широкой аудиторией на "ура". Если вы еще не видели этот сериал, советуем исправить это досадное упущение и составить собственное мнение.

"Лучше звоните Солу"

Рейтинг IMDb: 8.7 Этот сериал выходит на экраны с 2015 года и является спин-оффом к телепроекту "Во все тяжкие". В этом году шоу удостоили звания "Лучший драматический сериал".
В центре сюжета — непростые ситуации, которые на протяжении своей жизни попадает изворотливый адвокат с пытливым умом с говорящим псевдонимом Сол Гудман ("good man" в переводе с английского дословно значит "хороший человек" — прим. ред.).

"Дрянь"

Рейтинг IMDb: 8.6 Этот сериал признан "Лучшим комедийным проектом" и взял звание "Сериал года". Телепроект повествует о жизни одной нескромной жительницы Лондона, которая ежедневно борется с рутиной повседневности, раскрывая обычные бытовые ситуации через призму своего собственного взгляда на вещи. Получается комично и искрометно.
Комментарии1
Сериалы , Чернобыль , Во все тяжкие , Лучше звоните Солу
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