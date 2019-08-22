«Развесистая клюква» о русских из свежего сериала «Блеск»

Очередную порцию "развесистой клюквы" о жизни в России приготовила для зрителей телекомпания Netflix , выпустив третий сезон сериала о женском рестлинге "Блеск" ("Glow"). Одна из рестлерш под именем Зоя-Разрушительница играет на ринге "русскую злодейку" и использует все стереотипы о русских, какие только есть в американской культуре. Образ "Зои-Разрушительницы" списан с реальной американской рестлерши 80-х годов по кличке "Полковник Ниночка".

"Полковник Ниночка", кадр из реального шоу "Блеск" 80-х гг.

Смотреть на это интересно: становится ясно, как представляли себе СССР простые американцы. Ведь чтобы шутки работали, они должны базироваться на массовом представлении о предмете шутки. Обижаться на "клюкву" в сериале глупо, все рестлерши в нем играют стереотипные образы: террористка с Востока, чернокожая "королева велфэра" и т.п.. Какой же делает русскую Зою-Разрушительницу играющая ее актриса?

1. Зоя носит "русскую шапку" (ушанку) внутри помещения. Вместе с купальником. Потому что русские снимают ушанку только в душе.

кадр из сериала "Блеск"

2. Зоя всех вокруг называет "товарищ" (comrade). Доброе утро, товарищ!

3. Зоя говорит с тяжелым "русским акцентом", форсируя "р".

4. Зоя курит. Правда, использует длинный мундштук, а не "Беломор".

кадр из сериала "Блеск"

5. Зоя любит есть картошку. Конечно, она не может есть ее на ринге, но в своих шутках она все время упоминает картофель.

6. Зоя полна ненависти ко всему американскому. "Ты слабая американская собака! Я могучий русский медведь!"

7. "Если хочешь вести себя как русская, ты должна пить водку". Это частая ошибка в американских фильмах о русских: хотя в России водка и ее употребление является "мужской культурой", в представлении американцев водку стаканами пьет все население от женщин до детей и стариков. Водка на завтрак! Водка на обед!

8. Зоя привыкла довольствоваться малым. "В Советском союзе нет туалетной бумаги. Мы вытираем воду рублями и прячем бумажные полотенца под матрас". Ладно, эта шутка, пожалуй, имеет под собой основания. (Не в отношении рублей, впрочем — где бы советские люди взяли столько рублей?)

9. Главный русский суп — "борщт". В твиттере сериала Зоя-Разрушительница, поздравляя американцев с 4 июля, желала им провести день, "наполненный борщом".

Твиттер сериала "Блеск"

10. Зоя мечтает разрушить капитализм, потому что кому нужны 10 пар джинс, когда у них всего одна пара ног, или сто сортов сыра в магазине? "В Советском союзе у нас был только один сорт сыра — Советский!".