Звезды «Игры престолов» представили «новый финал»

"Когда Бриенна и Серсея уехали в отпуск", — подписала фотографию Хиди.

@iamlenaheadey

Фанаты актрис не оставили снимок без внимания, в комментариях отметили, что для Джейме этот день мог бы стать лучшим. Другие же решили, что этот тот самый случай, когда обе поняли, что он не стоит их времени, и стали подругами.

Напомним, что обе героини были влюблены в Джейме Ланнистера и на экране были в противоборствующих лагерях. Сам же Джейме в финале выбрал свою сестру и погиб вместе с ней под обломками замка.