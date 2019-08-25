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Звезды «Игры престолов» представили «новый финал» 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Актрисы, сыгравшие важных героинь в культовой саге "Игра престолов", удивили поклонников своей "версией" финала. Лина Хиди, исполнившая роль Серсеи Ланнистер, опубликовала в Instagram снимок из отпуска, который она проводит вместе с Гвендолин Кристи, женщиной-рыцарем Бриенной Тарт.
"Когда Бриенна и Серсея уехали в отпуск", — подписала фотографию Хиди.
@iamlenaheadey
Фанаты актрис не оставили снимок без внимания, в комментариях отметили, что для Джейме этот день мог бы стать лучшим. Другие же решили, что этот тот самый случай, когда обе поняли, что он не стоит их времени, и стали подругами.
Напомним, что обе героини были влюблены в Джейме Ланнистера и на экране были в противоборствующих лагерях. Сам же Джейме в финале выбрал свою сестру и погиб вместе с ней под обломками замка.
Сериалы , Версия , Игра престолов , Гвендолин Кристи , Лина Хиди
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