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Игра престолов, которой мы не знали 

Рамблер 5 часов назад
"Игра престолов" — шикарнейший сериал. Игра актеров безупречна. Но что вы знаете о реальной жизни актеров? Кто из них гей? У кого проблемы с психикой и алкоголем?
Кит Харингтон (Джон Сноу) — настоящий потомок знатного рода. В его предках числятся король Англии Карл Второй, а его папа является баронетом в 15-м поколении. Кристофер, именно так его зовут в реальной жизни, это уже потом он сократил свое имя и стал Китом, не планировал играть на сцене. Он хотел стать журналистом. Но так уж сложилось, что он поступил и с успехом окончил в 2008-м году одну из самых престижных актерских школ Лондона, благо денег у родителей хватало. Да, Кристофер как раз-таки из богатенькой семьи, где денег хоть отбавляй. Увидел, что проходит кастинг на съемки сериала по книге, которую он читал. И хотя до этого он никогда на телевидении ни одной роли не играл, пошел на прослушивание. В 2009 году Харингтон был утвержден на роль Джона Сноу.
О биографии других актеров смотрите в этом небольшом видеообзоре.
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Сериалы , Видео , Игра престолов , Джон Сноу
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