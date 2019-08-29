Что известно о новом мультсериале от Донцовой

Не так давно стало известно, что популярная российская писательница Дарья Донцова написала сценарий к мультсериалу студии "Союзмультфильм" "Детективные истории".

Как выяснилось, идея создания нового мультфильма появилась у студии давно, а назначить сценаристом Донцову решили по двум причинам: во-первых, из-за ее колоссального опыта в жанре детектива, во-вторых, из-за огромной популярности писательницы.

Первую серию мультфильма планируют выпустить уже в конце октября 2019 года. В дальнейшем эпизоды будут выпускать раз в месяц. Мультсериал рассчитан на детей в возрасте от четырех до семи лет, а его главными героями станут Сова и Бельчонок.

Несмотря на то, что даже первая серия еще не вышла на экраны, планы у создателей грандиозные, — в будущем они планируют создать полнометражную версию мультфильма.

По словам сотрудницы "Союзмультфильма", бюджет киноленты может составить до 350 миллионов рублей.