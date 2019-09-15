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Знаменитый киноляп из сериала «Дальнобойщики» 

Рамблер 5 часов назад
Российский сериал "Дальнобойщики" транслировался по телевидению с 10 сентября 2001 года и быстро завоевал народную любовь. Зрители были в восторге от сюжетных перипетий и главных героев — простых мужчин, которые большую часть своих будней проводят в пути, доставляя груз на фуре.
В 2002 году телесериал был номинирован на престижную премию ТЭФИ в категории "Телевизионный художественный/игровой сериал". Но несмотря на это, внимательные зрители смогли найти в кадре множество шероховатостей.
Фанаты "Дальнобойщиков" даже коллекционируют видео с найденными киноляпами, а мы вспомним один из самых очевидных и известных. Ляп из 17 серии под названием "Призрак".
Сериалы , Видео , Призрак , Дальнобойщики
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