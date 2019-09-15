Знаменитый киноляп из сериала «Дальнобойщики»

Российский сериал "Дальнобойщики" транслировался по телевидению с 10 сентября 2001 года и быстро завоевал народную любовь. Зрители были в восторге от сюжетных перипетий и главных героев — простых мужчин, которые большую часть своих будней проводят в пути, доставляя груз на фуре.

В 2002 году телесериал был номинирован на престижную премию ТЭФИ в категории "Телевизионный художественный/игровой сериал". Но несмотря на это, внимательные зрители смогли найти в кадре множество шероховатостей.