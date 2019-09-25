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Добронравов рассказал о съемках «Сваты-7»
Рамблер
43 минуты назад
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1
Российский актер
Федор Добронравов
рассказал о съемках украинского сериала "Сваты". Оказалось, что половина седьмого сезона уже давно отснята.
На данный момент съемки приостановлены, но актер с нетерпением ждет их возобновления.