Добронравов рассказал о съемках «Сваты-7»

Российский актер Федор Добронравов рассказал о съемках украинского сериала "Сваты". Оказалось, что половина седьмого сезона уже давно отснята.

На данный момент съемки приостановлены, но актер с нетерпением ждет их возобновления.