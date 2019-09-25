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Долгожданные продолжения сериалов осени 2019 года 

Рамблер 25 минут назад
Видео рассказывает о продолжениях сериалов, которые так ждут фанаты. Как правило, осенью, когда заканчивается время отпусков, киношники запускают новые эпизоды полюбившихся историй. Часть новых сезонов уже стартовала, другие вот-вот появятся на экранах. Что приготовили авторы для поклонников «Острых козырьков», «Двойки», «Американской истории ужасов», «Мистера робота» и других сериалов, узнайте из ролика.