Все новое — это хорошо забытое старое. Именно поэтому многие режиссеры для своих проектов выбирают сценарии, в которых говорится о каких-либо исторических событиях. «Рамблер» сделал подборку лучших исторических сериалов.
«Корона»
Исторический драматический телесериал рассказывает о жизни королевы Елизаветы II, начиная с ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году и заканчивая нашими днями. Всего в проекте планируется пять сезонов, в каждом из которых будет по десять часовых эпизодов.
В первом и втором сезоне роль королевы Великобритании исполнила актриса Клэр Фой, а в третьем и четвертом сезоне — Оливия Колман.
«Война и мир»
Кадр из сериала «Война и мир»
Сценарий к британскому сериалу из шести эпизодов по роману Льва Толстого написал Эндрю Дэвис. Некоторые сцены снимались на Дворцовой площади Санкт-Петербурга и в Успенском соборе. Сериал в точности повторяет сюжет произведения «Война и мир». Однако в проекте отсутствуют такие персонажи, как Марья Дмитриевна Ахросимова, старшая дочь Ростовых — Вера и старший сын князя Василия Курагина — Ипполит.
Главные роли в сериале исполнили Лили Джеймс, Пол Дано и Джеймс Нортон.
«Борджиа»
Кадр из сериала «Борджиа»
Действие сериала происходит на рубеже XIV века. Он повествует о знаменитом семействе Борджиа, которое достигло вершин власти в Италии в период Возрождения. Всего в сериале три сезона.
В главных ролях снялись Джереми Айронс, Франсуа Арно, Холлидей Грейнджер, Дэвид Оукс и многие другие.
«Медичи»
Кадр из сериала «Медичи»
Действие итало-британского драматического сериала происходит в XV веке. Проект рассказывает о династии Медичи. Первый сезон вышел под названием «Медичи: Повелители Флоренции», второй — «Медичи: Великолепный».
Главные роли в сериале исполнили Ричард Мэдден, Дастин Хоффман, Дэниел Шарман и многие другие.