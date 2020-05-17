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Что посмотреть на карантине: лучшие исторические сериалы 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Все новое — это хорошо забытое старое. Именно поэтому многие режиссеры для своих проектов выбирают сценарии, в которых говорится о каких-либо исторических событиях. «Рамблер» сделал подборку лучших исторических сериалов.

«Корона»

Исторический драматический телесериал рассказывает о жизни королевы Елизаветы II, начиная с ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году и заканчивая нашими днями. Всего в проекте планируется пять сезонов, в каждом из которых будет по десять часовых эпизодов.
В первом и втором сезоне роль королевы Великобритании исполнила актриса Клэр Фой, а в третьем и четвертом сезоне — Оливия Колман.

«Война и мир»

Кадр из сериала «Война и мир»
Сценарий к британскому сериалу из шести эпизодов по роману Льва Толстого написал Эндрю Дэвис. Некоторые сцены снимались на Дворцовой площади Санкт-Петербурга и в Успенском соборе. Сериал в точности повторяет сюжет произведения «Война и мир». Однако в проекте отсутствуют такие персонажи, как Марья Дмитриевна Ахросимова, старшая дочь Ростовых — Вера и старший сын князя Василия Курагина — Ипполит.
Главные роли в сериале исполнили Лили Джеймс, Пол Дано и Джеймс Нортон.

«Борджиа»

Кадр из сериала «Борджиа»
Действие сериала происходит на рубеже XIV века. Он повествует о знаменитом семействе Борджиа, которое достигло вершин власти в Италии в период Возрождения. Всего в сериале три сезона.
В главных ролях снялись Джереми Айронс, Франсуа Арно, Холлидей Грейнджер, Дэвид Оукс и многие другие.

«Медичи»

Кадр из сериала «Медичи»
Действие итало-британского драматического сериала происходит в XV веке. Проект рассказывает о династии Медичи. Первый сезон вышел под названием «Медичи: Повелители Флоренции», второй — «Медичи: Великолепный».
Главные роли в сериале исполнили Ричард Мэдден, Дастин Хоффман, Дэниел Шарман и многие другие.
Комментарии
Сериалы , Видео , Медичи: Повелители Флоренции , Борджиа , Холлидей Грейнджер , Елизавета II , Дэниел Шарман , Лев Толстой , Клэр Фой , Эндрю Дэвис , Джереми Айронс , Дэвид Оукс , Ричард Мэдден , Франсуа Арно , Дастин Хоффман , Джеймс Нортон , Оливия Колман , Пол Дано
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