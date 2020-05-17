Все новое — это хорошо забытое старое. Именно поэтому многие режиссеры для своих проектов выбирают сценарии, в которых говорится о каких-либо исторических событиях. «Рамблер» сделал подборку лучших исторических сериалов.

«Корона»

Исторический драматический телесериал рассказывает о жизни королевы Елизаветы II , начиная с ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году и заканчивая нашими днями. Всего в проекте планируется пять сезонов, в каждом из которых будет по десять часовых эпизодов.

В первом и втором сезоне роль королевы Великобритании исполнила актриса Клэр Фой , а в третьем и четвертом сезоне — Оливия Колман

«Война и мир»

Кадр из сериала «Война и мир»

Сценарий к британскому сериалу из шести эпизодов по роману Льва Толстого написал Эндрю Дэвис . Некоторые сцены снимались на Дворцовой площади Санкт-Петербурга и в Успенском соборе. Сериал в точности повторяет сюжет произведения «Война и мир». Однако в проекте отсутствуют такие персонажи, как Марья Дмитриевна Ахросимова, старшая дочь Ростовых — Вера и старший сын князя Василия Курагина — Ипполит.

«Борджиа»

Кадр из сериала «Борджиа»

Действие сериала происходит на рубеже XIV века. Он повествует о знаменитом семействе Борджиа, которое достигло вершин власти в Италии в период Возрождения. Всего в сериале три сезона.

«Медичи»

Кадр из сериала «Медичи»