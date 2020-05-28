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Сериалы про викингов, от которых невозможно оторваться 

Мира Маркина 5 часов назад
Остроумные комедии, документальные исследования и эпические драмы — за последние годы сериалов о викингах вышло огромное множество. Какие из них заслуживают особого внимания? Разбирался "Рамблер".

"Последнее королевство", 2015 — настоящее время

Кадр из сериала "Последнее королевство"
Сериал повествует о временах правления короля Уэссекса Альфреда Великого, которому удалось отвоевать английские земли у датских викингов. В центре сюжета герой по имени Утред — потомок саксонского рода, которого в детстве похитили даны. Он всю жизнь воспитывался как викинг, но в переломный момент жизни ему предстоит выбрать, на чью сторону встать в сражениях за судьбу древней Британии.

"Северяне", 2016 — настоящее время

Кадр из сериала "Северяне"
Картина норвежских режиссеров, выполненная в жанре черной комедии, не претендует на лавры серьезных драм вроде "Викингов" или "Последнего королевства". "Северяне" подкупают своей легкостью и иронией, которыми наделены главные персонажи. Действие разворачивается в 790 году нашей эры в вымышленном норвежском поселке Нурхейм. Именно туда из очередного набега дружина викингов возвращается к своим семьям. Но идиллии здесь не будет, а вот политических проблем и бытовых конфликтов — хоть отбавляй.

"1066", 2009

Кадр из сериала "1066"
Трехсерийный документальный сериал Джастина Харди повествует трагическую историю захвата Англии нормандским герцогом Вильгельмом Завоевателем. Создатели картины уделили большое внимание исторической точности: неудивительно, что образы простых норвежцев, саксов и нормандцев удались им особенно хорошо.
Комментарии 1
Сериалы , Видео , Викинги , Викинг , Джастин Харди
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