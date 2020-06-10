Какие сериалы помогут понять, что творится в США

Фото: Кадр из сериала "Когда они нас увидят"

Массовые протесты в США начались в Миннеаполисе после гибели Джорджа Флойда во время задержания, а затем распространились на другие штаты. Мирные акции против полицейского произвола и расизма кое-где переросли в массовые беспорядки. Не зная культурного контекста, очень сложно разобраться, почему же жителей Америки так беспокоит эта тема. "Рамблер" выбрал хорошие сериалы, которые помогут лучше понять, что к чему в американском обществе.

"Хорошая борьба"

Успешная руководительница крупной юридической конторы Дайан Локхарт в исполнении Кристин Барански накануне пенсии оказывается втянутой в финансовую аферу, организованную близким другом.

Кадр из сериала "Хорошая борьба"

В результате она остается без денег, поддержки друзей и вынуждена искать новую работу. В новой фирме, куда она смогла устроиться, большая часть сотрудников темнокожие.

"И повсюду тлеют пожары"

В сериале сталкиваются два мира — образцовая Елена Ричардсон в исполнении Риз Уизерспун против свободной художницы Мии Уорен, которую сыграла Керри Вашингтон.

Кадр из сериала "И повсюду тлеют пожары"

Пока миссис Ричардсон следует правилам и поддерживает порядок в собственном доме и даже городе, своенравная Мия нарушает все традиции. Между ними вспыхивает настоящий пожар, который приведет к самым непредсказуемым последствиям для обеих.

"Когда они нас увидят"

Сериал снят по мотивам реальной истории, которая произошла в 1989 году. Пятерых темнокожих жителей Нью-Йорка, четверо из которых не достигли совершеннолетия, обвинили в избиении и изнасиловании женщины.

Кадр из сериала "Когда они нас увидят"

Свою невиновность им доказать не удалось и после суда они отправились отбывать наказание. И только спустя двадцать лет выяснилось, что ребята не имеют никакого отношения к нападению. Сериал о том, как сложившиеся в обществе стереотипы ломают жизни людей.