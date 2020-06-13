Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Сценарист «Клан Сопрано» случайно раскрыл секрет финала сериала 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Раскрыт секрет финала сериала «Клан Сопрано»
Фото: Teleprogramma.pro
Начиная с финала сериала в 2007 году, поклонники проекта «Клан Сопрано» пытались выяснить, что же на самом деле произошло с главой мафиози и теперь у них есть ответ, сообщает издание People.
Зрители остались с большим количеством вопросов, чем ответов, в конце финального эпизода — под названием «Сделано в Америке», когда речь зашла о судьбе Тони. Герой был показан ужинающим со своей семьей в закусочной, после войны за территорию между семьями мафии из Нью-Джерси и Нью-Йорка.
Когда Тони и его семья ужинали, его дочь присоединилась к ним в ресторане — все это время наемный убийца ждал, чтобы напасть. Однако, прежде чем что-либо могло произойти, экран потускнел до черноты, и эпизод закончился. Теперь, более десяти лет спустя, создатель шоу Дэвид Чейз случайно раскрыл, что же произошло.
По словам Чейза, Тони все же погиб в той закусочной. Сценарист случайно проговорился об этом вовремя беседы с журналистом, а когда понял, что его подловили и заставили сболтнуть лишнего, то очень расстроился.
Видео дня. Звезды, которые резко сменили направление жизни
Teleprogramma.pro: последние новости
Бывший продюсер Netflix рассказал о минусах России на международном рынке сериалов Бывший продюсер Netflix рассказал о минусах России на международном рынке сериалов Права на показ «Содержанок» купил британский телеканал Права на показ «Содержанок» купил британский телеканал «Помоечник нерукопожатный!»: Гузеева набросилась на жениха из-за его симпатии к Панину «Помоечник нерукопожатный!»: Гузеева набросилась на жениха из-за его симпатии к Панину
Комментарии
Сериалы , Клан Сопрано , Сделано в Америке , Дэвид Чейз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Телеведущую обругали за наряд без бюстгальтера
Телеведущую обругали за наряд без бюстгальтера
Что стало с Пьеро из «Приключений Буратино»
Что стало с Пьеро из «Приключений Буратино»
Борисов объяснился после «подмены» жены Захарова
Борисов объяснился после «подмены» жены Захарова
«Помоечник мерзкий, вонючий»
«Помоечник мерзкий, вонючий»
Видео
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
03:17
Красавица-актриса ушла из жизни в нищете и забвении
Актеры
«Друзья» в 2020-м
00:45
«Друзья» в 2020-м
Сериалы
Самые интересные фильмы про пришельцев
11:09
Самые интересные фильмы про пришельцев
Фильмы
Что известно о дочери Георгия Вицина
03:30
Что известно о дочери Георгия Вицина
Актеры
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
44:06
Как актриса без образования стала всесоюзной звездой
Актеры
Фильмы, где уже первые кадры намекают на развязку
01:59
Фильмы, где уже первые кадры намекают на развязку
Фильмы
Яркие британские комедии с черным юмором
10:19
Яркие британские комедии с черным юмором
Фильмы
Как сегодня выглядит Наташа Ростова
14:29
Как сегодня выглядит Наташа Ростова
Актеры
Фильмы для тех, кто любит головоломки в кино
10:45
Фильмы для тех, кто любит головоломки в кино
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение