Михаила Ефремова вырежут из сериала 

Актера Михаила Ефремова в связи с недавно произошедшим ДТП вырежут из сериала "Вампиры средней полосы". Об этом пишет "Телепрограмма" со ссылкой на актера Дмитрия Лысенкова.
По его словам, продюсеры решили переснять эпизоды с Ефремовым, заменив его на другого артиста.
"Надо дождаться холодного времени года — без зелени. Тогда и начнем снимать натуру", — пояснил Лысенков.
Отмечается, что съемки "Вампиров средней полосы" стартовали еще до начала пандемии коронавируса. Ефремову отвели роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича. Теперь же нечисть может сыграть Юрий Стоянов, который снялся в пилотном эпизоде.
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