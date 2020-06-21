Михаила Ефремова вырежут из сериала 

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Актера Михаила Ефремова в связи с недавно произошедшим ДТП вырежут из сериала "Вампиры средней полосы". Об этом пишет "Телепрограмма" со ссылкой на актера Дмитрия Лысенкова

По его словам, продюсеры решили переснять эпизоды с Ефремовым, заменив его на другого артиста.

"Надо дождаться холодного времени года — без зелени. Тогда и начнем снимать натуру", — пояснил Лысенков.