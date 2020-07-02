Мультсериал «Бивис и Баттхед» перезапустят 

Фото: Кадр из мультсериала «Бивис и Баттхед»

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Американский режиссер Майк Джадж займется возрождением мультсериала «Бивис и Баттхед». Об этом сообщили на сайте MTV.

Телеканал Comedy Central заключил сделку с Джаджем на создание двух новых сезонов про «Бивиса и Баттхеда». Кроме того, запланированы спин-оффы и специальные эпизоды.

Режиссер будет отвечать за сценарий и производство сериала. Помимо этого, он озвучит главных персонажей.

"Пришло время подурачиться", — сказал Майк Джадж.

Дата выхода нового сезона пока не объявлена. Известно, что персонажи попадут в мир поколения Z.