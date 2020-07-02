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Мультсериал «Бивис и Баттхед» перезапустят 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Мультсериал «Бивис и Баттхед» перезапустят
Фото: Кадр из мультсериала «Бивис и Баттхед»
Американский режиссер Майк Джадж займется возрождением мультсериала «Бивис и Баттхед». Об этом сообщили на сайте MTV.
Телеканал Comedy Central заключил сделку с Джаджем на создание двух новых сезонов про «Бивиса и Баттхеда». Кроме того, запланированы спин-оффы и специальные эпизоды.
Режиссер будет отвечать за сценарий и производство сериала. Помимо этого, он озвучит главных персонажей.
"Пришло время подурачиться", — сказал Майк Джадж.
Дата выхода нового сезона пока не объявлена. Известно, что персонажи попадут в мир поколения Z.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Джонни Депп может сыграть нового Джокера.
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