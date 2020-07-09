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Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке 

Lenta.ru и ещё 2 51 минуту назад
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали афроамериканке
Фото: Lenta.ru
Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли. Смена ведущей актрисы была произведена после ухода с проекта Руби Роуз, пишет Variety.
«Я очень горжусь тем, что стану первой чернокожей актрисой, которая сыграет культовую Бэтвумен на телевидении. Я, как бисексуальная женщина, почту за честь принять участие в этом революционном шоу, которое оказывает невероятную поддержку ЛГБТК+ сообществу», — заявила Лесли.
Актриса исполнит роль новой Бэтвумен — Райан Уайлдер, неряшливой и слегка нелепой девушки, совершенно непохожей на Кейт Кейн в исполнении Роуз.
Руби Роуз отказалась сниматься во втором сезоне «Бэтвумен» в мае без объяснения причин. Первая часть сериала вышла в октябре 2019 года.
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