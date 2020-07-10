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3 современных российских сериала, за которые не стыдно 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Для многих зрителей российского телевидения отечественные сериалы ассоциируются с чем-то некачественным: простой сюжет, основанный на лжи и трагедиях, бесконечное количество серий и далеко не всегда хорошая актерская игра. Но среди однотипных ТВ-историй иногда попадаются настоящие бриллианты. «Рамблер» делится современными российскими сериалами, за которые нам не стыдно.

«Обычная женщина»

Кадр из сериала «Обычная женщина»
В «Обычной женщине» собран по-настоящему золотой актерский состав: Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Александра Бортич и Аглая Тарасова. Зачастую звезд собирают для рейтинга, но в этой картине прекрасны как герои, так и сюжетная линия. Если коротко, то сериал рассказывает историю о том, как на обычную русскую женщину, которая «коня на скаку остановит», обрушиваются совершенно нетипичные проблемы. И, конечно, ей приходится с ними разбираться в одиночку.
Несмотря на то, что обстоятельства картины не близки обычному зрителю: криминал, нелегальный бизнеc, хитросплетенные связи, до боли будет знаком образ типичной современной семьи. Муж, которому ни до чего нет дела, уставшая женщина во главе семьи и дети, с которыми сложно.

«Ликвидация»

Кадр из сериала «Ликвидация»
Еще один сериал с батальоном самых известных актеров отчественного кинематографа — здесь и Машков, Меньшов и Маковецкий. История переносит нас в послевоенную Одессу. Город утопает в преступности, всему виной банда бывших диверсантов, которой управляет некий Академик, до последней серии остающейся инкогнито. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.
Многосерийный детектив, наполненный хорошим юмором, элементами триллера и драмы. На историческую ценность рассчитывать не стоит, но как художественное высказывание — работа сделана замечательно.

«Измены»

Кадр из сериала «Измены»
Сериал полностью держится на актерском мастерстве Елены Лядовой, которая играет роль замужней женщины с тремя любовниками. Непростая задачка, не так ли? В картине показано, что происходит с судьбами людей, которые и которым изменяют. Отдельный плюс — все образы в сериале максимально естественно. Никаких супергероев в картине нет — только обычные люди.
Картину точно нельзя назвать пропагандой разнузданности, это скорее многосерийный путь человека, поиск себя в пучине страстей и проблем, за которым может понаблюдать зритель.
Комментарии 2
Сериалы , Видео , Измена , Ликвидация , Аглая Тарасова , Елена Лядова , Анна Михалкова , Евгений Гришковец , Александра Бортич
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