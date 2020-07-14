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Какие сериалы посмотреть, если нравится «Остаться в живых» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Сериал «Остаться в живых» вышел около 16 лет назад. В общей сложности проект стал лауреатом более 100 наград и премий. «Рамблер» сделал подборку сериалов, которые могут понравиться фанатам «Остаться в живых».

«Под куполом»

Кадр из сериала «Под куполом»
Сериал создан на основе одноименного романа Стивена Кинга. Он рассказывает историю жителей небольшого города Честерс-Милл, который в один миг оказывается отрезанным от остального мира таинственным куполом. Жителям придется выживать без электричества, продовольствия и лекарств.

«Сотня»

Кадр из сериала «Сотня»
Сериал основан на одноименной серии романов американской писательницы Кэсс Морган. По сюжету, после ядерной войны выжившие люди обитают в космическом ковчеге на околоземной орбите. На планету отправляют сотню молодых заключенных, которые должны научиться выживать в видоизмененной Земле.

«Выжившие»

Кадр из сериала «Выжившие»
По неизвестной причине некоторым людям удалось выжить после эпидемии смертельного вируса. Теперь им предстоит начать все сначала в новом мире. Действие сериала разворачивается в Англии.

«Ковчег»

Кадр из сериала «Ковчег»
После катастрофы, связанной со взрывом адронного коллайдера, большая часть Земли оказалась под водой. Группа студентов-моряков — одни из немногих людей, кому удалось пережить конец света. Теперь героям сериала предстоит выжить на борту корабля «Полярная звезда».
Комментарии
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